Fußball : Auf Tuchfühlung mit Yann Sommer

Janis van Hoof hatte Plakate für das Spiel im Borussia-Park vorbereitet. Foto: KN

Bedburg-Hau Janis van Hoof, Nachwuchs-Torwart der SV Bedburg-Hau, ist Fan von Borussia Mönchengladbach. Im Borussia-Park hat sich der Siebenjährige am vergangenen Wochenende einen Traum erfüllt. Sein großes Idol hat ihn beschenkt.

Blitzschnelle Paraden, die souveräne Ausstrahlung und eine makellose Karriere: Wenig verwunderlich, dass Yann Sommer reichlich Fans hat. Der Schweizer ist seit Jahren unangefochtener Stamm-Torwart beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Zu den wohl größten Anhängern von Yann Sommer zählt Janis van Hoof aus Bedburg-Hau. Der Siebenjährige ist glühender Fan der „Fohlen“ – und kam seinem Idol zuletzt ganz nahe.

„Janis beschäftigt sich bereits lange mit Yann Sommer und wollte daher unbedingt seine Torwarthandschuhe bekommen. Er findet, dass es in der Bundesliga keinen besseren Torwart gibt. Daher hat er mich vor einigen Wochen gefragt, ob wir nicht ein Plakat basteln könnten, damit er die Torwarthandschuhe überreicht bekommt“, sagt Swenja van Hoof, die Mutter des Nachwuchsfußballers.

Borussia-Torwart Yann Sommer sah die Plakate und verschenkte sein Trikot. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Sie stimmte natürlich sofort zu, gemeinsam feilte man am heimischen Küchentisch an dem kleinen Plakat. Dieses sollte in der Folge bei einer der nächsten Bundesliga-Partien im Mönchengladbacher Borussia-Park gezeigt werden.

Am vergangenen Samstag spielte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter 2:2 gegen den VfL Wolfsburg. Die Gladbacher kämpften sich vor den Augen von Janis van Hoof und seinem Vater nach einem 0:2-Rückstand zurück in die Begegnung. „Da hat mein Sohn die ganze Zeit das Plakat hochgehalten. Yann Sommer hat es gesehen und kam nach dem Schlusspfiff tatsächlich auf ihn zu. Die Torwarthandschuhe hat er nicht gegeben, dafür aber sein Trikot“, sagt Swenja van Hoof. Tatsächlich ist bei Profiakteuren häufiger erkennbar, dass sie ihre Trikots bereitwillig an Zuschauer verteilen. Ihre Handschuhe geben die Keeper in der Regel aber nur ungerne weg.

Janis van Hoof konnte sein Glück kaum fassen. Hier präsentiert er stolz seine „Ausbeute“. Foto: KN

Die Augen des Siebenjährigen kamen aus dem Leuchten kaum mehr heraus. Es erfüllte sich am späten Samstagnachmittag ein lang gehegter Traum. Die Trauer über den verpassten Sieg gegen den Liga-Konkurrenten war bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff verflogen. „Janis wollte das Trikot am Abend gar nicht mehr ausziehen. Er konnte es nicht fassen und war unfassbar glücklich. Wir sind Yann Sommer sehr dankbar“, sagt die Mutter des Jungen, der selbst gerne den Weg des 33-jährigen Nationaltorwarts der Schweiz einschlagen würde.