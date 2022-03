Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve will am Freitag wieder spielen

Frederik Meurs hat seinen Vertrag verlängert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Nach der Corona-Zwangspause trainiert die Mannschaft wieder. Die Heimpartie gegen den SC Düsseldorf-West soll stattfinden, obwohl noch Spieler fehlen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Omikron-Welle hält den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve unverändert im Griff. Nachdem in der vergangenen Woche gleich mehrere Spieler und Funktionäre positiv auf Corona getestet wurden, ist die Personaldecke am Bresserberg weiter dünn. Klar ist: Der gesamte Kader wird am kommenden Freitag, 20 Uhr, wenn es in der heimischen Eroglu-Arena gegen den SC Düsseldorf-West geht, längst noch nicht zur Verfügung stehen.

Mehrere Akteure dürften ausfallen. Die Rot-Blauen wollen die Partie aber auch deshalb unbedingt steigen lassen, weil in der darauffolgenden Woche der Pokalkracher beim 1. FC Bocholt wartet – Stichwort Spielpraxis. Immerhin wurde nicht nur das Achtelfinale im Niederrheinpokal zuletzt verschoben, auch die Ligapartie gegen den SC Union Nettetal musste abgesagt werden. Der 1. FC Kleve hatte eine Absetzung der Begegnung beantragt. Die Klubs in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse haben die Möglichkeit dazu, wenn wenigstens drei Akteure des Kaders positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Doch die Absagen kamen den Rot-Blauen durchaus ungelegen. Schließlich zeigte sich der 1. FC Kleve nach der Winterpause in herausragender Form, zwei Siege stehen zu Buche.

Der Trainingsbetrieb ist wieder angelaufen. Am Montagabend trainierten alle Kicker, die nicht positiv getestet wurden. Der Fokus lag dabei auf der Athletik, Fitnesscoach Detlev Ingenwerth forderte die Klever Akteure. Zudem setzte man auf Spielformen. Am Mittwochabend soll dann erneut trainiert werden, ehe es wieder um Zählbares gehen soll.

„Wir gehen davon aus, dass am Freitag gespielt wird“, sagt Hans Noy, Kaderplaner des 1. FC Kleve. Der SC Düsseldorf-West steht auf Tabellenplatz 18, der 1. FC Kleve wird wiederum an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Kurzum: Die sportliche Brisanz dürfte eher übersichtlich sein. „Alle betroffenen Spieler, Trainer und Verantwortlichen haben nur milde Verläufe beziehungsweise grippeähnliche Symptome. Unser Ziel ist es, am Freitag beim Heimspiel gegen Düsseldorf-West eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz zu haben, wobei die Gesundheit eines jeden ganz klar im Vordergrund stehen muss“, sagt Coach Umut Akpinar.

Derweil gibt es gute Nachrichten mit Blick auf die Kaderplanung für die Saison 2022/2023. Der 19-jährige Außenverteidiger Frederik Meurs hat seinen Vertrag verlängert. In dieser Spielzeit gelang dem Klever der Durchbruch unter Trainer Umut Akpinar. 14 Einsätze stehen bereits zu Buche. Meurs gilt als äußerst flink, mit seinen Tempoläufen ist er auf dem ganzen Spielfeld unterwegs. Auch technisch überzeugt der 19-Jährige. Im Stadion am Bresserberg gilt er längst als einer der Publikumslieblinge.