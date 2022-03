In nichtöffentlicher Sitzung bestätigt : Charmaine Haswell ist die neue Wirtschaftsförderin in Kleve

Charmaine Haswell am Stadtmodell. Foto: WTM

Kleve Die 56-Jährige setzte sich in der Ausschreibung gegen 30 Mitbewerber durch. Wie sie ihre Aufgaben in den kommenden Jahren sieht und was Bürgermeister Wolfgang Gebing über die Stelle sagt.

Kleve hat eine neue Wirtschaftsförderin: Charmaine Haswell tritt die Nachfolge von Joachim Rasch an, der die Stadt aus persönlichen Gründen verlassen hatte, und wird künftig Wirtschaft, Tourismus und Marketing der Stadt Kleve (WTM) leiten. Haswell ist seit 15 Jahren Mitarbeiterin der Stadt und hatte die Wirtschaftsförderung zwischenzeitlich auch schon kommissarisch geleitet. Die 56-Jährige setzte sich in der Ausschreibung gegen 30 Mitbewerber durch. In der nichtöffentlichen Sitzung des Rates wurde die Kleverin als neue WTM-Chefin bestätigt.

„Wir haben mit Frau Haswell eine erfahrene und kompetente Mitarbeiterin für die Leitung der Klever Wirtschaftsförderung gewinnen können“, sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Man habe nach dem Eingang von 30 Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen und schließlich ein gutes halbes Dutzend der Bewerber zum ausführlichen Vorstellungsgespräch eingeladen, so der Bürgermeister. Moderiert habe das Verfahren eine Fachfrau aus Essen. „Das Bewerberfeld war breit gestreut – vom Journalisten bis zum Manager und erfahrenen Wirtschaftsförderern, die in kleineren Städten tätig waren oder stellvertretend eine Wirtschaftsförderung geleitet haben“, sagt Gebing. Schließlich sei die Wahl auf Charmaine Haswell gefallen.

Haswell beherrscht Englisch als Muttersprache, hat Anglistik und Japanologie und im Nebenfach Romanistik mit dem Schwerpunkt Portugiesisch studiert. Sie ist in Kellen aufgewachsen und hat dort am Konrad-Adenauer-Gymnasium Abitur gemacht, bevor sie ins Studium ging. Zurück in Kleve arbeitete sie zunächst bei Fuij und fand dann zur Stadt Kleve. Jetzt ist sie Leiterin von WTM. Ihr Schwerpunkt wird bei der Wirtschaftsförderung liegen, womit sie auch auf diesem Feld die Nachfolge von Joachim Rasch antreten wird. Die jetzt noch bei WTM zu besetzende Stelle soll an eine Person gehen, die das Feld Tourismus und Stadtmarketing stärker bearbeitet, sagt Gebing.

Sie habe jahrelang vornehmlich im Bereich Wirtschaftsförderung gearbeitet, sagt Charmaine Haswell. Dennoch werde sie natürlich auch die beiden Bereiche Tourismus und Marketing im Blick haben, hoffe aber auf eine entsprechende Besetzung der freien WTM-Stelle mit Schwerpunkt Wirtschaft und Tourismus, die bald ausgeschrieben werde.