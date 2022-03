Gastronomie : Inhaberwechsel: Rocco‘s zieht aus und Gianni‘s ein

Die Gastronomie am Kalkarer Marktplatz gehört zu den beliebtesten am unteren Niederrhein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Das italienische Restaurant „Rocco‘s“ ist eines der geschätzten Lokale am historischen Marktplatz in Kalkar. Der bisherige Pächter verlässt das Objekt. Doch ist ein Nachfolger offenbar bereits gefunden.

Diese 1a-Lage muss nicht lange leer stehen: Am Kalkarer Marktplatz soll es nach dem Weggang der Familie Ronga schon im April einen neuen Pächter geben. Wie die Rheinische Post vom Eigentümer der Immobilie erfuhr, handelt es sich um Giovanni Morabito, der zurzeit noch im Anholter „Le Caminetto“ kocht. Carlo Ronga und seine Söhne, die das beliebte „Rocco‘s“ am Kalkarer Markt führten, engagieren sich künftig im Archäologischen Park Xanten und in der Moyländer Gastronomie. Drei Standorte wären zu viel, sagen sie, deshalb hätten sie Kalkar schweren Herzens verlassen. Seit einigen Tagen weist ein Aushang am Eingang des Ladenlokals darauf hin.