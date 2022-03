Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau mit Vorfreude, aber ohne Torjäger

Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist trifft nach durchwachsener Vorbereitung am Sonntag auf die VSF Amern. Der gesperrte Falko Kersten wird in der Offensive fehlen.

Die Vorfreude, dass es endlich wieder um Punkte geht, ist Sebastian Kaul, Trainer des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau, deutlich anzumerken: „Die Winterpause war unglaublich lange. Alle Spieler und wir Trainer und Betreuer brennen darauf, dass es am Sonntag endlich wieder los geht. Ich hoffe nur nicht, dass Corona uns kurzfristig einen Strich durch die Rechnung macht. Aber diese Sorgen haben ja auch alle anderen Teams.“ Läuft alles glatt, dann sind am Sonntag, 15 Uhr, die VSF Amern im heimischen IGETEC-Sportpark zu Gast.

An die Partie in der Hinserie hat Sebastian Kaul keine allzu guten Erinnerungen: „Wir haben da kein gutes Spiel abgeliefert, auch wenn wir zwischendurch 3:0 geführt haben. Dann haben wir den Vorsprung mit einer anschließend fahrigen Leistung noch aus der Hand gegeben.“ Robin Deckers per Doppelpack und ein Eigentor brachten die Grün-Schwarzen damals vermutlich auf die Siegerstraße, doch Darius Strode gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der umjubelte 3:3-Ausgleich für seine Farben.

Am Sonntag muss Sebastian Kaul neben den verletzten Akteuren auf seinen Torjäger Falko Kersten verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Rückblickend auf die Vorbereitung war Sebastian Kaul nicht in allen Bereichen zufrieden: „Aufgrund der Pandemie sind zwei wichtige Testspiele ausgefallen, sodass wir spielerisch noch nicht genau wissen, wo wir aktuell stehen. Außerdem können wir nicht mit der stärksten Elf auflaufen. Wer zur Startformation gehört, wird sich erst kurzfristig entscheiden.“

Um die Fitness seiner Spieler macht sich der SGE-Coach keine Sorgen: „Alle sind in einer sehr guten Verfassung. und ich denke, wir werden schlagkräftig sein und wollen unbedingt drei Punkte holen.“ Die VSF Amern, derzeit Tabellendritter, lobt Sebastian Kaul in höchsten Tönen: „Die sind besonders offensiv sehr stark besetzt, wir wissen also, was auf uns zukommt. Wir werden alles in die Waagschale werfen.“