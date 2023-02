In der ganzen Stadt Räumt Diebesbande Autos in Kleve aus?

Der erste Bruch war in der Nacht von Mittwoch 1. Februar, 19.15 Uhr bis Donnerstag, 2. Februar, 6.30 Uhr, wurde die Scheibe der hinteren Beifahrertüre eines schwarzen VW Polo eingeschlagen. Das Fahrzeug der 24-jährigen Halterin war an der Klombeckstraße in Kleve abgestellt gewesen, so die Polizei. Der oder die unbekannten Täter entwendeten zwei noch verpackte Deckenlampen und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.