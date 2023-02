Erneuerbare Energien Bistum hält Photovoltaik-Anlagen auf Kirchen für „genehmigungsfähig“

„Die Nutzung erneuerbarer Energien ist ein wertvoller Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung, die zum Auftrag der christlichen Kirchen gehört“, heißt es in einer Mitteilung. Dafür habe das Bistum unter anderem seine Zustimmung zu Photovoltaik-Anlagen an und auf Gebäuden und Grundstücken von Kirchengemeinden in Aussicht gestellt. Im nordrhein-westfälischen Bistumsteil ist Photovoltaik (PV) über kirchengemeindliche profane – also „weltlich“ genutzte – Immobilien hinaus auch auf und an Sakralgebäuden sowie auf kirchengemeindlichen Freiflächen grundsätzlich genehmigungsfähig.