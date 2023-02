Stück von Haydn Neuer Kreiskantor sucht Chorsänger für die „Schöpfung“

Erst im Oktober trat Mathias Staut seine Stelle als nebenberuflicher Kreiskantor an. Der 39-Jährige leistet die große Aufgabe in Teilzeit, denn den Großteil seiner Arbeitszeit investiert er in die Gelderner Gesamtschule. Die befindet sich noch im Aufbau, weshalb Staut keine Oberstufenschüler unterrichtet und bislang keine Klausuren zu korrigieren hat. Andererseits ist er für keine Orgeldienste in den Gemeinden eingeteilt, das wäre dann doch zu viel. Einen Projektchor leiten, Workshops gestalten, Fortbildungen anbieten, Presbyter in kirchenmusikalischen Fragestellungen beraten – alles das schafft er noch neben der Schule.