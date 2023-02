Nächstes Bürgerforum Kranenburg diskutiert über die Zukunft der Gemeinde

Die Gemeinde Kranenburg lädt alle interessierten Bürger zum Bürgerforum, am 6. März, 18 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus Katharinenhof, Mühlenstraße 7 in Kranenburg, ein. Anmeldungen sind im Internet unter https://buergerforum.eventbrite.com oder per Telefon bei Jana Westhoff unter 02826 7972 möglich.