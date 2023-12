Wasserburg Rindern Neues Jahr startet in Kleve mit Kiesdiskussion

In den vergangenen Jahren hat kaum ein Thema regional so große Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie der Kiesabbau. Er nimmt entlang des Rheins große Flächen in Anspruch, deren Nachnutzung und Nachhaltigkeit Fragen aufwirft. Zugleich ist er überregional Teil einer energieintensiven Bauwirtschaft. Andererseits sind Kies und Sand aus dem Baugewerbe am nicht wegzudenken. Nicht zuletzt schaffen sie auch Arbeitsplätze vor Ort.