In der Frankenstraße in Kleve Diebe gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Am Donnerstagmittag, 2. Februar, 13.15 Uhr und 14.30 Uhr kam es an der Frankenstraße sowie der Gruftstraße in Kleve zu zwei Fällen von Trickdiebstahl. Ein Mann klingelte an der Haustür der Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsse die Wasserleitung im Keller überprüfen, da es an einer Baustelle in der Nähe einen Rohrbruch gegeben habe.