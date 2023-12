Motorraddiebstähle im Kreis Mettmann Diebe von Luxusbikes entkamen zu Fuß

Ist die Polizei kurz davor, eine kreisweite Serie von Motorraddiebstählen aufzuklären? Das wird gerade vom Fachkommissariat der Kreispolizei geprüft. Am frühen Freitagmorgen stahlen zwei bisher unbekannte Tatverdächtige zwei Motorräder aus einer Tiefgarage an der Haydnstraße in Mettmann. Dabei wurden sie beinahe von der Polizei erwischt, flohen zunächst in einem Transporter mit ihrer Beute, hatten in Erkrath einen Unfall und entkamen schließlich zu Fuß.