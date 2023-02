Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Viktoria Goch III hat sich nach Fehlstart gefangen

Der Neuling feierte seine Siege in drei Begegnungen in Folge, darunter waren die wichtigen Erfolge gegen die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf. Gegen Schlusslicht SV Schottheide-Frasselt gab es einen 4:3-Sieg, der Vorletzte SGE Bedburg-Hau III wurde mit 5:2 bezwungen. Das Team erhält enorme Unterstützung von der zweiten Mannschaft der Viktoria. Kevin Düffels hofft, dass Cahit Erkis, der in zehn Partien acht Treffer erzielte, in den restlichen elf Spielen weiterhin seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellt. „Unser Ziel bleibt es, den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns das auch gelingt. Wenn wir nach der Winterpause noch einmal zehn Punkte holen, müsste das für den Ligaverbleib reichen“, sagt Kevin Düffels.