Feuerwehr muss ausrücken 1200 Klever Haushalte von Stromausfall betroffen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war in etwa 1200 Haushalten in der Klever Oberstadt der Strom weg. Knapp 20 Minuten habe die Störung gedauert, wie Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Dercks auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Sukzessive habe man alle Haushalte wieder ans Stromnetz anschließen können, mittlerweile seien die Versorgungslücken geschlossen.