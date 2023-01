Prominente Verstärkung für SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen Ein Torjäger aus der Champions League in der Kreisliga A

Mit nur einem Sieg und acht Punkten steht die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen auf dem letzten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Moers. Die sportliche Lage scheint aussichtslos zu sein. Doch der Klub will schnellstmöglich eine Trendwende einleiten. Als Hoffnungsträger fungiert ein namhafter Ex-Profi: Konstantinos „Kostas“ Mitroglou. Völlig überraschend hat der 34-Jährige, der in der Champions League seine Treffer erzielt hat, dem Amateurklub die Zusage gegeben, in der Rückrunde in der A-Liga auf Torejagd zu gehen. So schaffte es der Verein in die landesweiten Schlagzeilen.