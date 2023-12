Frühere Mitarbeiter organisieren Treffen Elefanten-Mitarbeiter bleiben sich nah

1896 gründen Gustav Hoffmann und Fritz Pannier die Kinderschuhfabrik Pannier & Hoffmann in einer ehemaligen Möbelschreinerei an der Großen Straße in Kleve. Es war der Grundstein für das Unternehmen, das mehr als 100 Jahre lang in Kleve Schuhgeschichte schreiben sollte. Mehrere Geschäftsformen, Eigentümerwechsel und Namensänderungen hat die Fabrik in dieser Zeit erlebt, bis 2004 die Schließung des Unternehmens, das untrennbar mit dem roten Elefanten-Logo verbunden ist, bekanntgegeben wurde. 250 Mitarbeiter waren in Kleve betroffen und 570 Mitarbeiter in Portugal und der Slowakei. Ende 2004 gingen zwischen Siegertstraße und Hoffmannallee zum letzten Mal die Lichter aus.