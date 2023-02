Rund um den Schwanenturm Letzte Erinnerung an Kleves Grand Hotel Maywald kehrt zurück

Von der alten Pracht war nichts mehr da: Als alliierte Bomber die Reste Kleves, die nach dem Bombardement am 7. Oktober 1944 übrig geblieben waren, im Februar 1945 noch einmal angegriffen hatten, waren vom Grand Hotel Maywald nur noch zwei gemauerte Torpfosten übrig, wie ein Foto von Willy Maywald zeigt, das unmittelbar nach Kriegsende entstand. Der Rest war dem Erdboden gleichgemacht, war Geschichte. Das Haus, die Feiern darin, die Terrassen, die Anlagen zum Kermisdahl hinunter. Einzige Erinnerung an die rauschende Zeit des großen Grand-Hotels in Kleve war auch hier nur ein Mauerrest südlich des Kreishauses. Der hatte sogar eine Info-Platte, die vom Untergang des Hotels erzählte. Doch 2019 verschwand bei Umbauarbeiten am Kreishaus auch diese letzte Erinnerung.