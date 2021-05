Kleve : Hart an der Grenze startet Open-Air

Kleve Klassische Konzerte werden nicht draußen stattfinden. Bruno Schmitz setzt auf Freiluft-Veranstaltungen am Aussichtsturm von Waldkabarett bis Waldkino.

Die Hauptbeschäftigung der größeren Kultur- und Konzertveranstalter in Kleve ist wegen der Corona-Beschränkungen immer noch die Suche nach neuen Terminen für verschobene Veranstaltungen. Sei es das klassische Konzert oder das Kabarett, die Comedy. „Wir reden da auch über eine Terminverschiebung von ein bis zwei Jahren“, sagt Sigrun Hintzen von den Konzerten der Stadt Kleve. Das kann Bruno Schmitz, Kulturbüro Niederrhein, bestätigen: „Wir schieben seit eineinhalb Jahren die Auftritte vor uns her – vom Frühjahr in den Herbst und vom Herbst ins Frühjahr und jetzt wieder in den Herbst in der Hoffnung, dass wir dann endlich starten können“, sagt Schmitz. Oder er geht gleich auf Anfang 2022. Hintzen hat für Konzerte auch das Frühjahr 2023 im Blick. Erschwerend komme hinzu, dass sie dann mit der neuen Saison zwischen die verschobenen Termine kommt und man sehen wird, wieviel Kultur sich verkaufen lässt, heißt es. Im Moment laufe auch der Vorverkauf eher schleppend. Die Option, Open-Air Kabarett zu bieten, will Schmitz vorsichtig testen. „Wir gehen mit Hart an der Grenze aus dem Sacklager der Viller Mühle hinaus und hoffen auf stabile Inzidenzzahlen und gutes Wetter“, sagt der Kulturveranstalter. Das wäre dann am 2. Juni die erste große Veranstaltung am Niederrhein. Ein Versuchsballon, sagt Schmitz. Denn die Inzidenz muss stabil unter 100 bleiben, es darf nicht in Strömen regnen. Immerhin ist die Aktion genehmigt. Dazu gelten die AHA-Regelen und die drei „G“ - geimpft oder getestet oder genesen.