Neun ausverkaufte Veranstaltungen : „Reeser Wiesenkultur“ gut angenommen

REES Neunmal ausverkauft, begeisterte Reaktionen: Die Stadt Rees zieht ein positives Fazit der Veranstaltungsreihe, die am Sonntag endete. Rund 4.000 Freunde von Comedy, Kabarett, Film und Musik kamen auf ihre Kosten.

(RP) „Endlich mal Abwechslung nach der langen Tristesse, wir konnten oft herzhaft lachen, das tat richtig gut“ – so wie diese Facebook-Nutzerin haben es wohl viele gesehen, die vom 30. April bis zum 16. Mai die Veranstaltungen der „Reeser Wiesenkultur“ genossen. Mit dem Kinofilm „Gott du kannst ein Arsch sein“ zog es die Reeserinnen und Reeser am Sonntagabend noch einmal auf die ausverkaufte Schützenwiese an der Bergswicker Straße. Neun der insgesamt 25 Veranstaltungen waren damit bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber auch die anderen Veranstaltungen der 17-tägigen Kulturreihe, organisiert durch die Stadt Rees, wurden sehr gut angenommen. Insgesamt wurde für 1541 Autos ein Platz auf der Veranstaltungswiese gebucht, was einer Auslastung von 66 Prozent entspricht. Rund 4.000 Freunde von Comedy, Kabarett, Film und Musik – darunter auch viele Reeserinnen und Reeser – nahmen die kulturelle Abwechslung mit Begeisterung entgegen.