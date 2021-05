Am Pfingstmontag : Open Air-Gottesdienst an Haus Wildenrath

Open Air-Gottesdienst an Haus Wildenrath

Am Pfingstmontag

Wildenrath Die Naturschutzstation Haus Wildenrath und die evangelische Gemeinde Heinsberg-Randerath machen auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam.

Einen Open Air-Gottesdient plant die evangelische Kirchengemeinde Heinsberg-Randerath an Haus Wildenrath. Stattfinden wird dieser Gottesdienst am Pfingstmontag, 24. Mai, um 11 Uhr im Innenhof der historischen Anlage von Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wildenrath.