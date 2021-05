Buchkritik zu Jean-Pierre Wils : Darf Suizid zur Normalität im Alltag gehören?

Jean-Pierre Wils in seinem Haus in Kranenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Der in Kranenburg lebende Philosoph Jean-Pierre Wils hat ein neues Buch über den Umgang mit dem selbstbestimmten Sterben geschrieben.

(mgr) Der Titel provoziert: „Sich den Tod geben“ ist schwarz auf weißem Grund mit geschwungener Schreibschrift fast schon fröhlich auf das Buch-Cover gesetzt. Der Untertitel könnte noch eins „draufsetzen“: „Suizid als letzte Emanzipation?“ Selbstmord also als letzter Schritt, ganz autonomer Mensch zu sein und selbstbestimmt über sein Leben verfügen zu können. Doch so einfach macht es uns Jean-Pierre Wils, Philosoph und Professor an der Radboud-Universität in Nimwegen in seinem neuen Buch, das jetzt bei Hirzel erschienen ist, nicht.