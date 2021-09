Orgel-Konzert in Kleve : Bach für den Tag der Orgel

Die Orgel der Versöhnungskirche steht bereit für den Tag der Orgel. Das Konzert startet mit einem monumentalen Werk von Johann Sebastian Bach. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kantor Thomas Tesche feiert am 12. September den „Tag der Orgel“ in der Klever Versöhnungskirche. Das Programm umfasst drei „Großwerke“ verschiedener Stilepochen sowie sechs kleine, gerade frisch komponierte Choralbearbeitungen.

Von Barbara Mühlenhoff

Der 12. September ist „Tag der Orgel“. Kantor Thomas Tesche lädt deshalb an diesem Tag in die Versöhnungskirche zu einem Orgelkonzert ein, dessen Titel „Präludium und …“ eine mögliche Fortsetzung bewusst offenlässt. Das Programm umfasst drei „Großwerke“ verschiedener Stilepochen sowie sechs kleine, gerade frisch komponierte Choralbearbeitungen. Der Titel hebt mit seinem Ausgang auf die Vielfalt der Ideen ab, mit denen Komponisten eine vorgegebene Form interpretieren und immer wieder neu füllen: „Ein nächstes Konzert könnte heißen ‚… ,und Fuge‘“, so Tesche dazu.

Das Konzert beginnt mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge e-Moll BWV 548, einem der monumentalsten Werke dieser Gattung in der Barockzeit. Im Verlauf folgen insgesamt sechs Choralbearbeitungen aus Otfried Büsings (*1955) „Kleines neues Orgelbüchlein“, Miniaturen aus einer Sammlung, die eine Hommage an Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“ darstellt. Und der Name des kleinen neuen Orgelbüchleins ist Programm: Die Choralbearbeitungen sind relativ kurz, es werden sparsamste Mittel angewandt, oft nur wenige Töne der Liedmelodie verwendet und diese zu Spielfiguren oder Clustern verdichtet. In der Regel bestimmt eine einzige Idee die Gestaltung, die stets aus dem Text heraus motiviert ist.

Tesche macht anhand einiger Beispiele darauf neugierig, wie z.B. „Der du die Zeit in Händen hast“, in dem das Ticken einer Uhr, Metronomschlägen gleich, mit dunklen Töne im Pedal erklingt, oder „O Jesu Christe, wahres Licht“, in dem zarte, silbrige Klänge an- und abschwellen. Weiterhin wird César Francks Prélude, Fugue et Variation op. 18, ein introvertiertes, lyrisches Stück mit großbogigen Melodien zu Gehör kommen. Den Abschluss bildet Gaston Litaizes „Prélude et Danse fuguée“, bei dem einem scherzohaften Prélude ein fugierter Tanz mit parodistischen Zügen folgt.

Das Konzert von Thomas Tesche mit dem Titel „Präludium und…“ zum Tag der Orgel ist am 12. September um 18 Uhr in der Versöhnungskirche statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Platzreservierung ist nicht erforderlich. Benötigt wird aktuell ein „3G-Nachweis“, entweder über eine vollständige Impfung (mindestens 14 Tage her) oder ein Nachweis über die Genesung (mindestens 28 Tage, maximal 6 Monate her) oder ein negatives Schnelltest-Ergebnis (maximal 48 Stunden).