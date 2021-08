Gocherin in Israel : Gocher Fotokunst im Tel-Aviv-Museum

Noch heute beeindruckend: Biermanns Fotografie „Amaryllis“ ist die einzige aus dem Bestand des Museums Goch.

GOCH 1898 wurde sie in Goch geboren. Bis heute zählt Aenne Biermann in Deutschland zu den wichtigsten Fotografinnen der Moderne. Jetzt sind ihre Bilder im Tel-Aviv-Museum-of-Art zu sehen, die Ausstellung wurde Anfang August eröffnet.

Sie starb viel zu früh mit nicht einmal 35 Jahren: Es waren die Folgen eines Leberleidens, die ihren frühen Tod im Januar 1933 nur wenige Tage vor der Machtergreifung durch die Nazis verursachten. Damals galt die 1898 in Goch als Anna Sibylla Sternefeld geborene Tochter eines jüdischen Fabrikanten schon als eine der wichtigsten Vertreterinnen der fotografischen Avantgarde in Deutschland: Aenne Biermann zählt bis heute hierzulande zu den wichtigsten Fotografinnen der Moderne.

„Als 1930 in der von Franz Roh initiierten Buchreihe „Fototek“ die Monografie „Aenne Biermann. 60 Fotos“ erschien, war das Renommée der Fotografin als eine zentrale Figur der Avantgardefotografie gefestigt“, heißt es im Katalog einer Ausstellung in der Pinakothek in München über die gebürtige Gocherin. Sie wuchs am Niederrhein als Kind eines Fabrikanten auf, erhielt zwar keine höherer Schulbildung, wurde aber musisch gefördert, lernte Klavier. Später heiratete sie den Kaufmann Herbert Biermann und zog nach Gera. Dort gehörte sie bald zum bürgerlich-intelektuellen Milieu der Stadt.

Nach der Geburt ihrer Kinder Helga und Gerd 1920 und 1923 vertiefte sie ihre Kunst der Fotografie und entwickelte eine ganz eigene Formensprache, ein ganz eigenes Sehen: Nahe Close-Up-Porträts, der für die 1920er Jahre so typische Blick entlang von Schienenstränge oder an Leitern hinauf zeichnen ihre Bilder ebenso aus, wie die sehr einfühlsame Blumenporträts und Stillleben.

„Aenne Biermann (1898-1933) zählt heute zu den festen Größen der ,Neuen Fotografie’“, erklärt Simone Förster im Katalog zur Münchner Ausstellung. Obwohl sie nur wenige Jahre fotografiert habe und anders als Fotografenkolleginnen wie beispielsweise Florence Henri, Germaine Krull oder Lucia Moholy weder eine künstlerische Ausbildung erfahren habe, noch in den Avantgardekreisen der Großstadtzentren verkehrte, habe Aenne Biermann diesen eigenen, signifikant modernen Bildstil entwickelt, der sie innerhalb kürzester Zeit als Vertreterin der zeitgenössischen Avantgardefotografie etablierte. Es seien die klaren Strukturen und präzisen Kompositionen mit Licht und Kontrast sowie detailbetonte Bildausschnitte, die die Bilder ausmachen, so die Kunsthistorikerin.

Biermann erlebte den Holocaust, die Verfolgung und Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger in Deutschland, die Enteignung ihre Familie nicht mehr. Ihre Familie konnte nach Palästina fliehen, ihre Bilder gingen größtenteils verloren. Biermann geriet in Vergessenheit. Bis 1987 die damalige Leiterin der Fotografischen Sammlung im Museum Folkwang, Ute Eskildsen, sie wiederentdeckte. Jetzt sind ihre Bilder in Tel-Aviv-Museum-of-Art zu sehen, die Ausstellung wurde Anfang August eröffnet, sie wird vom NRW-Kulturbüro in Israel unterstützt.

Aber auch die Stadt Goch würdigte ihre berühmte Fotografen-Tochter: Im Neubaugebiet Neu-See-Land wurde eine Straße nach ihr benannt und das Gocher Museum konnte eine Arbeit der Fotografin erwerben. „Die Fotografie ,Amaryllis’ ist die einzige Arbeit im Bestand des Gocher Museums der Fotografin, die sich als Autodidaktin entwickelte bis sie zu einer der wichtigsten Protagonistin der deutschen Avantgardefotografie wurde“, sagt Steffen Fischer vom Museum Goch.

„Obwohl das Museum Goch nur diese eine Arbeit besitzt, ist es dennoch eine wunderbar exemplarische Arbeit“ urteilt Fischer. Schon 1930 habe der Kritiker Hans Hoyer erkannt, dass durch die sichtliche Beziehung der Fotografin zu den Objekten und Motiven „die in den Dingen wohnende Seele“ offenbart werde. „Heute existiert nur noch eine überschaubare Anzahl von ihren Fotografien. Ein Großteil ihrer etwa 3000 Negative sind auf der Flucht vor den Nazis verloren gegangen“, sagt Fischer. Die meisten ihrer Silbergelatineabzüge müssen als verschollen gelten. Größere Bestände finden sich heute in den Sammlungen des Museum Folkwang, der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Pinakothek der Moderne, München sowie im Museum für Angewandte Kunst, Gera.