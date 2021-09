Comedy aus Kleve : „Fanta 3“ gehen nach Auftakt in Kleve auf Niederrhein-Tour

KLEVE Stefan Verhasselt, Ludger Kazmierczak und Ingrid Kühne legten einen erfolgreichen Auftritt auf der Stadthallen-Bühne hin. Es folgt eine kleine Tour durch den Niederrhein.

Und weil das in der Klever Stadthalle schon so gut funktioniert hat, gehen die „Fanta 3“ jetzt auch auf kleine Niederrhein-Tournee. Drei Termine stehen schon sicher fest: Am 31. Oktober im Albert-Einstein-Forum in Kaarst, am 17. Mai 2022 in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern und am 13. September 2022 in der Erfthalle in Kerpen.