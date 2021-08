Museum Kurhaus Kleve : Zins-Würfel im Waldraum

Kleve Zur Ausstellung des Museums Kurhaus Kleve zum 70. Geburtstag des Künstlers Günther Zins ist der Katalog „Präzision und Leichtigkeit“ erschienen. Ein Teil der Auflage trägt eine Originalzeichnung des Künstlers.

Wer Glück hat, hat im neuen Katalog von Günther Zins einen Extra-Würfel: Der Künstler hat in Zeiten von Corona die Gelegenheit genutzt, auf die erste Seite des Katalog-Buchs eine Zeichnung zu setzen, ein Original, das nicht gedruckt ist. Denn als die Ausstellung von Günther Zins „Präzision und Leichtigkeit“ eröffnet werden sollte, kam Corona dazwischen. Deshalb gibt’s eine ganze Reihe der Kataloge mit der Zeichnung vorne. Auf der versinkt präzise und leicht ein Würfel ins Weiß des Blattes, signiert vom Künstler. Es gibt sogar noch einige der Exemplare im Museumsshop, die (ohne Aufpreis) eine dieser Original-Zeichnungen tragen. Es sollte, so heißt es vom Museum, ein kleines Trostpflaster für die ausgefallene Eröffnungsfeier sein.

Jeweils in Rasterpunkte aufgelöste Fotos kennzeichnen Anfang und Ende des 140seitige Großformates. Dazwischen steckt die Geschichte eines der erfolgreichsten Klever Künstler der Gegenwart, dessen Werke national und international bekannt sind. Das abgebildete Spektrum reicht bis zu den Traumobjekten, in denen Zins auf Fotomontagen Berge und berühmte Bauten wie Notre Dame in Paris oder die Alpen mit seinen Stahlarbeiten zusammenbringt. Die Zins Würfel und Quader aus Edelstahl werden dann zu riesenhaften Monumenten, wenn sie beispielsweise den Rosengarten der Dolomiten durchbohren und um ein Vielfaches überragen oder zwischen den beiden Türmen von Notre Dame klemmen. Wobei einer der Stahlwürfel tatsächlich groß zwischen zwei Bankgebäuden in Frankfurt/Oder hängt. Auch dieses Beispiel fehlt nicht als Abbildung im Katalog und auch nicht die Pyramide vor der Reichsabtei in Kornelimünster. Die Abteil birgt die Kunst aus Nordrhein-Westfalen.