Polizei sucht Zeugen : Körperverletzung in Griethausen: Täter schlug unvermittelt zu

Kleve-Griethausen Auf dem nächtlichen Heimweg ist ein 63-Jähriger Mann in Griethausen von einem Unbekannten zu Boden geschlagen und dann getreten worden. Die Kripo bittet um Hinweise.

In Griethausen ist es am Freitag zwischen 23 Uhr und 23.55 Uhr auf der Fußgängerbrücke, die den Mühlenweg mit der Straße Bahndyck verbindet, zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 63-Jähriger Klever ging über die Brücke, als ihm ein entgegenkommender Mann unvermittelt ins Gesicht schlug. Als der 63-Jährige zu Boden ging, trat der Unbekannte auf ihn ein, woraufhin der Klever eine Böschung herabfiel. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Mühlenweg. Der 63-Jährige ging zunächst nach Hause und meldete den Vorfall am nächsten Tag der Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, circa 1,80 Meter großen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans und eine dunkle Jacke. Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Tathergang oder der Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Tel. 02821 5040 entgegen.