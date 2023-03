Finanzierung noch ungeklärt „Miteinander-Großskulptur“ soll nach Bedburg-Hau kommen

Die Kosten für das Gemeinschaftsprojekt liegen Schätzungen zufolge bei 135.000 Euro. Zum größten Teil sollen diese durch verschiedene Förderanträge gedeckt werden. Allerdings könnte eine Summe von bis zu 20.000 Euro übrig bleiben. Verwaltungsseitig wird das Projekt zwar grundsätzlich begrüßt. „Vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltsituation kann jedoch ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 20.000 Euro verwaltungsseitig nicht empfohlen werden“, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Stattdessen schlägt man vor, den Eigenanteil der Kommune auf 5000 Euro zu deckeln und zu versuchen, eine vielleicht entstehende Finanzierungslücke über Spenden oder Fördermittel zu schließen. Der Rat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis. Die Entscheidung zur Durchführung des Projektes trifft er nach endgültiger Klärung der Finanzierung mit der Maßgabe eines Höchstbetrages von 5000 Euro als gemeindlichen Anteil an der Gesamtfinanzierung. Künstlerin Nicole Peters, die am Donnerstag ebenfalls an der Sitzung teilnahm, plant eine große, bunte und bespielbare Betonskulptur mit Fliesenmosaik. Ein ähnliches Projekt gab es schon in Xanten.