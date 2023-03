Neue Ausstellung in Goch Hier zeigt Dolly Buster „die neue Weiblichkeit“

Ihre Motive sind fast ausschließlich Frauen. „Weibliche Rundungen kann ich am besten“, sagt Nora Baumberger. Die Weselerin, die als Pornodarstellerin Dolly Buster Karriere gemacht hat, stellt ab Samstag, 11. März, elf ihrer Werke in der Galerie „Zeit hat keine Eile“ in Goch aus. Der Titel der Ausstellung lautet: „Die Sichtbarkeit der neuen Weiblichkeit“.