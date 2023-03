Neue Ausstellung in Kalkar Heiligenhäuschen kommen ins Museum

Info

Ukraine-Reise Frank Thon ist Ende vergangenen Jahres mit seiner Fotokamera in die Ukraine gereist. Eine Woche lang verbrachte der Gocher mit seiner Kamera im Gepäck

in Kiew und einigen Vororten. In Borodjanka, das immer noch besonders schwer vom Krieg gezeichnetist. Aber auch in Butscha. Was hat Thon in der Ukraine erlebt, wie leben die Menschen in dem vom Krieg zerrissenen Land? Seine Eindrücke schildert er am 16. März bei einem Bildvortrag im Gocher Kastell.

Bildvortrag in Goch „Wohnung im 13. Stock, ohne Strom, Wasser und Heizung – Meine Reise in die Ukraine November 2022“ titelt der Bildvortrag, der am 16. März von 19 bis 20.30 Uhr in Kooperation mit der VHS Goch und der Kulturbühne Goch im Kastell stattfindet. Im Anschluss an seinen Vortrag wird es die Möglichkeit zu einem Austausch mit Frank Thon geben. Eintritt ist frei. Mehr im Internet unter: www.vhs-goch.de