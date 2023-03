Mütter als „Gebärende“ Jürgen von der Lippe stichelt in Kleve gegen das Gendern

Der Mann ist einfach eine Institution. Dunkle, bequeme Hose, schwarzes T-Shirt, ein offenes Hemd, ein paar Schritte Anlauf zum Stuhl, ein Tisch, die einzigen Requisiten auf der Stadthallen-Bühne, ein Mikro – und dann fängt er einfach an zu erzählen. Und hört nicht mehr auf, zweieinhalb Stunden lang. Die Zuschauer haben nicht mehr als genau das erwartet, und sie wurden nicht enttäuscht: Von der Lippe hat auch mit 74 Jahren nichts von seinem Wortwitz verloren. Vielleicht etwas an Stimme, denn so manches mal mussten die Zuschauer ganz genau hinhören – aber das kann bei von der Lippe nie schaden.