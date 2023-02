Nicht nur in Kleve Mataré begrüßt die neuen Kunststudenten

Eigentlich hätte es ein Relief aus weißem Marmor sein sollen, doch das hätte die Wand in dem Privathaus nicht tragen können, notiert Ewald Mataré in seinem Tagebuch. Also wurde es ein Bronzerelief. Ein Bronzerelief für das Haus des Architekten Erich Mendelsohn: die Villa am Rupenhorn in Berlin. Dort hing „Frau mit Rindern“ wandfüllend im Musikzimmer. Doch als Mendelsohn 1933 emigrieren musste, konnte er das Werk nicht mitnehmen. Es blieb im Haus.