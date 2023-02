Theater in der Stadthalle Gerhart Hauptmanns Drama „Biberpelz“ in Kleve

„Kleiner, blaugetünchter, flacher Küchenraum mit niedriger Decke; ein Fenster links; eine rohgezimmerte Tür, ins Freie führend, rechts; eine Tür mit ausgehobenem Flügel mitten in der Hinterwand. – Links in der Ecke der Herd, darüber an der Wand Küchengerät am Rahmen, rechts in der Ecke Ruder und Schiffereigerät.“ Gerhart Hauptmann war sehr genau in der Beschreibung der Bühne, in der sein „Biberpelz spielen sollte. „Eine Diebeskomödie“ hatte der Autor naturalistischer und sozialkritischer Dramen wie die berühmten „Vor Sonnenuntergang“ und „Die Weber“ das Stück unterschrieben. Doch eine Komödie im klassischen Sinn ist die Geschichte um Mutter Wolffen eigentlich nicht – der „Biberpelz“ ist in diesem Jahr eher der „Klassiker“ im Theaterprogramm der Stadt Kleve.