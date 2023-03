Erste Einzelausstellung in Deutschland Das zeigt Graffiti-Künstler Simon Röhlen im Museum Goch

In schier endlosen Schleifen und Kringeln wickeln und knäueln sich die Linien, bilden hier einen Wulst, dort scheinen sie in die Tiefe zu führen, an anderer Stelle springt ein Knoten heraus, scheint das Ganze in den Raum zu greifen und sich aus der Fläche zu lösen. Doch die geschwungenen Linien des Simon Röhlen bleiben trotz aller scheinbarer Plastizität in der Fläche. Zweidimensional. Röhlen hat das Gewirr mit der Sprühflasche auf die Wände von 16 unterschiedlich großen Kuben gespritzt, die im Raum des Museums verteilt sind. Alle sind in verschiedene Schattierungen von grün grundiert, umgeben von der grün gestrichenen Wand des Museumssaals. Sie alle sind unterschiedlich hoch, variieren leicht in den Dimensionen und wirken wie gewachsen.