Künstler-Duo zeigt Werke Das steckt hinter der Ausstellung „Das Heiligenhaus“ in Kalkar

Mehr als 100 Besucher zur Eröffnung – die Neugierde war groß auf die neue Ausstellung im Museum Kalkar. Gleich zwei Künstler stellen in den historischen Räumen aus: Der eine zeigt seine Werke normalerweise in Häusern wie dem Museum Kunstpalast oder dem Lehmbruck Museum, der andere ist der bekannteste Heiligenhäuschen-Fotograf am Niederrhein: Becker Schmitz und Frank Thon zeigen noch bis zum 14. Mai ihre Ausstellung „Das Heiligenhaus“.