Finanzierung offen Künstlerin plant Mosaik-Figur für 135.000 Euro in Bedburg-Hau

Im Frühjahr 2021, so heißt es in der Vorlage zur Sitzung, erreichten Peters mehrere Anfragen, auch in Bedburg-Hau gemeinsam mit Bürgern eine große, bunte und bespielbare Betonskulptur mit Fliesenmosaik zu realisieren. Ein ähnliches Projekt gab es schon in Xanten. Die Skulptur könnte auf der Wiese hinter dem Teich am Rathaus aufgebaut werden. Der gemeinsam gestaltete Ort soll zu einem Treffpunkt der Gemeinde werden.