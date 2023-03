Der Künstler Pierre Theunissen Ein Künstlerleben wie ein Roman

Marion Tauschwitz hat das Leben des 1931 in Keeken geborenen und 2021 bei Grasse in Frankreich verstorbenen Klever Bildhauers aufgeschrieben. Das Bild ist der Schutzumschlag des knapp 200 Seiten starken, spannenden Bändchens. Denn Theunissens Leben ist ein Leben wie ein Roman: unstet, abenteuerlich und irgendwie beispielhaft für die Kraft des Aufbruchs nach Krieg und Zerstörung. Und Tauschwitz hat es auch so aufgeschrieben, kurzweilig voller Geschichten einerseits, mit vielen Zitaten von Zeitzeugen und vor allem von Theunissen selbst anderseits. Der Band erzählt die Geschichte des Mannes, der früh beschloss, Bildhauer zu werden – und das als Jugendlicher auch seinem Vater mitteilte. Als er 1945 wieder zur Schule sollte, weigerte sich der Junge, der als verträumter Spätentwickler galt. Der Vater war schockiert. Doch Theunissen setzte sich durch. Er studierte in Düsseldorf, später in Berlin, wurde von berühmten Künstlern wie Hans Hartung und Max Ernst und auch Joseph Beuys gefördert und unterstützt. Selbst Pablo Picasso soll den Weg hinauf an sein verstecktes Haus bei Grasse gefunden haben – oben über der Küste von Cannes in Le Tignet. Theunissen blieb an diesem Ort, um kompromisslos seinen Weg für seine Kunst zu gehen: aus harten Palmenholz weiche Formen zu schneiden, den Stahl zu bearbeiten, Bilder zu malen. Was Tauschwitz eindrücklich beschreibt.