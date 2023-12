Hilfsgüter und Weihnachtskekse LVR-Transport aus Bedburg-Hau auf dem Weg nach Lviv

Bedburg-Hau · In Bedburg-Hau ist ein Hilfstransport für die psychiatrische Partnerklink Kulparkov in Lviv in der Ukraine gestartet. An Bord sind vor allem Lebensmittel und Kleidung. Was hinter der Aktion steckt.

Von der LVR-Klinik in Bedburg-Hau aus ging es über Viersen in die Ukraine. An Bord: Hilfsgüter – und eine große Menge Weihnachtsgebäck. Foto: LVR

Zunächst ging es zur LVR-Klinik Viersen, die sich um die Zollformalitäten kümmert, und dann auf die schwierige Reise in Richtung Lviv. „Wir haben diesmal auch eine große Menge Weihnachtsgebäck dabei und hoffen natürlich, dass die Lieferung rechtzeitig zu Weihnachten in Lviv ankommt“, sagt Holger Höhmann, kommissarischer Kaufmännischer Direktor der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Die Patienten in der Ukraine seien weiterhin dringend auf Hilfe angewiesen, sagt LVR-Direktorin Ulrike Lubek. „Vor allem die Anzahl traumatisierter Patienten, die direkt von der Front kommen, steigt weiter an. Ich freue mich daher sehr über die große Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen im LVR, für die ich mich noch einmal ausdrücklich bedanke.“ Ein weiterer Hilfstransport, der die LVR-Klinik Bedburg-Hau vor einer Woche verlassen hat, ist mittlerweile gut in Lviv angekommen. Immer wieder konnten in der Vergangenheit Hilfsgüter wie Medikamente, Lebensmittel, Kleidung, Stromgeneratoren, Möbel und sogar ein Krankentransportfahrzeug an die Klinik Kulparkov geliefert werden. Finanziert werden die Transporte durch Spenden und Fördermittel des Bundes. Im vergangenen Jahr hat der LVR zudem den „LVR-Ukraine-Euro“ ins Leben gerufen, um die Partnerklinik auch kontinuierlich zu unterstützen. Mitarbeiter des LVR spenden damit freiwillig einen selbst gewählten monatlichen Betrag von ihrem Gehalt oder ihren Bezügen an den Förderverein der LVR-Klinik Langenfeld. Mittlerweile sind so knapp 60.000 Euro zusammengekommen. Doch es werde weiterhin dringend Geld benötigt: Der Krieg dauert an und die Patientenzahlen steigen. Es mangelt an Nahrungsmitteln, Medikamenten und vielen anderen existenziellen Dingen. Einmalige Spenden nehmen seit Monaten ab, wie es heißt, sodass der Förderverein dringend auf kontinuierliche Unterstützung angewiesen sei.

(RP)