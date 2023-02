Werke von Pierre Theunissen Skulpturen und Malerei auf Blech

Nach der Theunissen-Einzelausstellung im Museum Schloss Moyland blieben viele der gezeigten Werke vor Ort – große Skulpturen, aber auch Malerei auf Blechfragmenten oder eisernen Formteilen, Zeichnungen, Skizzen-Blätter. Jetzt fiel nach dem Tod des Künstlers ein Teil der Werke als Nachlass an das Schloss, dessen bestand damit auf 440 Arbeiten zu einem nicht unbeträchtlichen Teil des Sammlungsbestands geworden ist. „Der größte Teil sind Arbeiten auf Papier, Skizzenbücher“, sagt Moyland-Sprecherin Sofia Tuchard. Pierre Theunissen wurde in 1931 in Kleve geboren, studierte Bildhauerei und wanderte in den späten 1950er Jahren nach Frankreich aus. Er lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 2021 in Grasse an der Cote d’Azur, ohne den Kontakt in seine Heimat abreißen zu lassen: Mit Texten und Zeichnungen für den Heimatkalender, Besuchen am Niederrhein, Ausstellungen und Arbeiten im öffentlichen Raum. In Südfrankreich ist der Bildhauer ebenso bekannt, bekam in Cannes eine große Retrospektive im Centre d‘art La Malmaison direkt am Boulevard Croisette.