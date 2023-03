Museum Schloss Moyland Das steckt hinter der neuen Ausstellung „Landschaften: Florenz & Istanbul“

Still ist es in dem abgedunkelten Raum mit den schwarzen Wänden. Ruhig fließt das Wasser eines Baches vorbei, Bäume stehen am felsigen Ufer, Astwerk treibt auf dem Wasser vorbei. Zwei große Video-Projektionsflächen zeigen das Stück Natur, die idyllisch stille Landschaft. Ein Video schaut direkt aufs Wasser, lädt ein zur Meditation über den Lauf der Dinge, eines schaut in die mit einem Wäldchen bestandene Uferlandschaft. Ein Ort zum Verweilen. Gegenüber schaut von schwarzer Wand ein Bär grummelig aus einem Foto heraus, ein Dachs kommt direkt auf den Menschen zu, ein Wildschwein zieht vorüber. Heile Natur, heile Welt? Der Eindruck trügt. „Trauer“ titelt die schöne Arbeit, die der Natur das Stück entrissen hat, wie Dürer es einst beschrieb. Aber: Dies Naturstück ist nicht mehr: „Es wich einem Atomkraftwerk“, sagt Antje-Britt Mählmann mit Blick in die Installation der türkischen Künstlerin Elmas Deniz.