August-Statistik : Arbeitsmarkt erholt sich

(RP) Im Kreis Kleve leben derzeit 13.649 Menschen in 7644 so genannten SGB-II-Bedarfsgemeinschaften. Die Zahl der Menschen, die diese Transferleistungen erhalten, ist in den letzten vier Monaten um 556 gesunken (April: 14.205). „Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter. Das Wachstum der Beschäftigung hält an, sodass sich der Arbeitsmarkt von den Folgen der Corona-Krise etwas erholt. Das zeigt sich auch bei der geringeren Zahl an Menschen, die SGB-II-Leistungen erhalten, und an der gestiegenen Zahl an Vermittlungen in Arbeit“, sagt Landrätin Silke Gorißen. 10.167 der betroffenen Menschen sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte – bei den verbleibenden 3482 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder, so der Kreis Kleve. Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kreis Kleve ist zwischen 25 und 49 Jahre alt. Der Frauenanteil liegt in dieser Altersgruppe bei 53,2 Prozent. Von 100 Einwohnern im Kreisgebiet befinden sich etwa 5,2 im SGB-II-Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,8 und landesweit bei 9,1. In den Nachbarkreisen liegt diese Quote in Wesel bei 7,2, in Viersen bei 5,7 und in Borken bei 4,0.