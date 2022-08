Kreis Kleve : Ausbildungsplätze in letzter Minute

Kreis Kleve Unternehmen in den Kreisen Kleve und Wesel meldeten von Oktober bis Juli insgesamt rund 4260 Ausbildungsplätze – gut ein Drittel ist noch unbesetzt.

Im Laufe des letzten Monats meldeten sich weitere 140 Jugendliche zwecks Orientierung erstmals bei der Berufsberatung, und Unternehmen meldeten noch rund 100 Ausbildungsstellen. „Rein rechnerisch stehen aktuell jedem Ausbildungsinteressierten etwa zwei Ausbildungsstellen zur Verfügung. Nicht immer passen die Berufswünsche zu den Angeboten und auch räumlich ist in den Kreisen Wesel und Kleve nicht alles möglich. Dennoch hat der Ausbildungsmarkt noch viel zu bieten und es gibt reelle Chancen, in diesem Sommer in die Berufsausbildung zu starten“, sagt Ossyra. „Dazu finden in den kommenden Tagen und Wochen Last-Minute-Aktionen in allen Geschäftsstellen statt, wo wir Einblicke in die Berufswelt geben und über Wege in Ausbildung informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und auch Eltern können gerne als Begleitung mitkommen.“