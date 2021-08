Betrug am Telefon : 84-jährige Kleverin wird Opfer falscher Polizisten – das Geld ist weg

Kleve Die Täter hatten sich bei der 84-Jährigen gemeldet und als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben. Die Frau händigte das Geld aus. Erst ihre Tochter deckte den Betrug auf.

(RP) Am Freitag erhielt eine 84-Jährige aus Kleve einen Anruf einer Frau, die sich am Telefon als Beamtin der Kriminalpolizei vorstellte. Die Anruferin gab vor, das Geld der Seniorin sei bei der Bank nicht mehr sicher, da es dort von den Bankangestellten veruntreut würde. Es gelang der Betrügerin, die 84-Jährige so sehr zu verunsichern, dass diese noch am gleichen Tag zur Bank ging und einen vierstelligen Betrag abhob.