Kommunalpolitik : Janssen bleibt Vorsitzender der Wählergemeinschaften

Kreis Kleve Ralf Janssen aus Kerken wurde während der jüngsten Mitgliederversammlung zum dritten Mal im Amt bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Jürgen Martens aus Goch.

Die Mitgliederversammlung erteilte dem alten Vorstand die uneingeschränkte Entlastung. Der neue Vorstand wurde gleichzeitig damit beauftragt, in den Kommunen, in denen es noch keine unabhängige Wählergemeinschaft gibt, interessierten Personen bei der Gründung einer neuen Wählergemeinschaft tatkräftig zu helfen. Dazu werden in den nächsten Wochen in Rees, Bedburg-Hau , Uedem und Weeze Veranstaltungen in Form von Stammtischen abgehalten. Unter vorstand@vwg-kreis-kleve.de können sich vorab Interessierte melden.

Das Konzept der Unterstützung bei Neugründung von Wählergemeinschaften hat guten Anklang gefunden und sich bewährt. In Geldern, Kranenburg, Issum, Rheurdt und Grefrath sind diese erfolgreich in der Kommunalpolitik angekommen. Dort wurden vor der Kommunalwahl 2020 neue Wählergemeinschaften gegründet, die auf Anhieb mit Fraktionsstärke in den Gemeinde- oder Stadtrat einziehen konnten. „Viele Bürger möchten sich zudem nur in ihrer eigenen Kommune engagieren und unabhängig von landes- oder bundespolitischen Themen arbeiten“, so Patricia Gerlings-Hellmanns. Ralf Janssen, Vorsitzender des Vereins und Vorsitzender der Gruppe im Kreistag Kleve, berichtete über die umfangreiche Arbeit im Kreistag und regte an, schon jetzt die Kommunalwahl 2025 ins Auge zu fassen. „Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der kommende Wahlkampf 2025 liegt vor uns. Wir sollten darauf vorbereitet sein, Themen sammeln, ausarbeiten und eine Strategie festlegen“, so Janssen.