Arbeitsmarkt im Kreis Kleve : Arbeitslosigkeit steigt stärker als üblich

Die Zahlen des regionalen Arbeitismarktes werden ebenso wie die bundesweiten jeden Monat neu betrachtet. Im Juli gab es eine ungewöhnliche Entwicklung. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Kleve 8255 Arbeitslose sind im Kreis Kleve gemeldet, die Arbeitslosenquote steigt auf 4,9 Prozent. Zunehmend mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge befinden sich in der Grundsicherung, davon sind rund drei Viertel Frauen.

Dass die Arbeitslosigkeit im Sommer- und Ferienmonat Juli zunimmt, ist normal. Diesmal ist sie allerdings deutlich stärker angestiegen als in den Vorjahren. Während sich die Zunahme im Versicherungsbereich der Arbeitsagenturen im üblichen Rahmen zeigt, fällt der Anstieg in der Grundsicherung, also bei den Jobcentern, deutlich stärker aus als sonst. „Ursächlich ist wie bereits im Juni hauptsächlich der Zugang von Menschen, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine geflüchtet sind und jetzt durch die Jobcenter betreut werden. Insgesamt hat sich die Zahl der arbeitslos Gemeldeten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit seit dem letzten Monat verdreifacht und liegt jetzt bei 920. Daher ist die Arbeitslosigkeit im Juli spürbar gestiegen“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.

Sie ergänzt: „Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in der Region weiterhin aufnahmefähig. In zahlreichen Bereichen werden Arbeits- und Fachkräfte gesucht, auch wenn Einstellungen wegen der Urlaubszeit häufig aufgeschoben werden und die Rahmenbedingungen weiterhin unsicher sind. Da die Sommerferien erst am 9. August enden, wird der Arbeitsmarkt im kommenden Monat vermutlich ebenfalls noch etwas verhalten sein.“

Info Zahlen liegen im Landestrend Zahlen Im Juli waren in NRW 687.723 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 4,5 Prozent (rund 30.000) mehr als im Vormonat. Auch hier ist der Hauptgrund, dass inzwischen viele ukrainische Geflüchtete registriert und als arbeitslos gemeldet sind. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 7 Prozent. Schon im Juni war die Quote geklettert. Vor einem Jahr war die Lage schlechter als derzeit gewesen, damals lag die Quote bei 7,4 Prozent. Ukraine-Effekt Durch den Ukraine-Effekt stieg die Arbeitslosigkeit auch in NRW stärker an als üblich. Geflüchtete Ukrainer haben seit Juni die Möglichkeit, in den Jobcentern Grundsicherung für Arbeitssuchende zu beantragen. Zuvor hatten sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Im Juli 2022 waren im Agenturbezirk, also in den Kreisen Wesel und Kleve zusammen, 23.695 Arbeitslose gemeldet. Gegenüber dem Vormonat waren das 1296 Personen oder 5,8 Prozent mehr. Der Vorjahresvergleich zeigt allerdings einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 1162 Personen oder 4,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent (Vorjahr: 6,0).

Schauen wir auf die Zahlen des Kreises Kleve: Im Juli waren 8255 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Anstieg um 496 Personen oder 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 647 Personen oder 7,3 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent zu (Vorjahr: 5,3).

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 203 Personen oder 7,3 Prozent auf 2988 Personen zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind es 519 Personen oder 14,8 Prozent weniger. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 5267 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 293 Personen oder 5,9 Prozent mehr als im Vormonat und 128 Personen oder 2,4 Prozent weniger als im Juli 2021.

Im Juli waren im Kreis Kleve 384 Personen (Vormonat 117) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet (davon 292 Frauen und 380 Personen im Bereich der Grundsicherung). Zum Vergleich: Im Februar 2022 waren es zum Stichtag Mitte des Monats neun Personen.

Aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt meldeten sich im Juli 600 Personen arbeitslos. Gleichzeitig fanden 412 Personen eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt und meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. Im Berichtsmonat meldeten die Arbeitgeber im Kreis Kleve 297 neue Stellen. Das sind unterm Strich 71 Stellen mehr als im Juni und 313 Stellen weniger als vor einem Jahr. Aktuell stehen in diversen Branchen insgesamt 1791 Stellen zur Besetzung offen.

(lukra)