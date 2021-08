Tiergarten : Klever Kinderfest feiert seine Premiere im Tiergarten

Kleve Ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Spaß und Spannung wartet am Sonntag, 26. September, auf die vielen kleinen und großen Gäste.

(RP) Das Klever Kinderfest hat lange auf sich warten lassen. Jetzt endlich findet es wieder statt. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so ist der Veranstaltungsort in diesem Jahr nicht der Moritzpark, sondern der Tiergarten Kleve. Veranstalter sind die Stadt Kleve/Fachbereich Jugend und Familie sowie Jugendheime und Jugendverbände, die das Klever Kinderfest in diesem Jahr erstmalig im Tiergarten Kleve durchführen. Wie immer erwartet die BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Spaß und Spannung.