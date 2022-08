Kreis Kleve : Intensives Training in den Ferien

Rachid Oulfil (r.) brachte den Teilnehmern das Thema Pflege näher. Foto: Kreis Kleve Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Von wegen Sommerfertien: Das Kommunale Integrationszentrum organisierte Ferienkurse für Schüler der Internationalen Förderklassen.

(RP) Einige Schüler der Internationalen Förderklassen an den Berufskollegs (BK) des Kreises Kleve befinden sich aktuell noch nicht in den Sommerferien. Für sie bietet das Kommunale Integrationszentrum (KI) Kreis Kleve in Zusammenarbeit mit den Berufskollegs in Geldern und Kleve das „Ferien Intensiv Training – ‚FIT‘ in Deutsch“ an. Das vom Landesministerium für Schule und Bildung NRW geförderte Programm kombiniert Sprachtraining mit interessanten Vorträgen und Aktionen.

Die Sprachlernbegleiter bereiteten in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern Themen in Theorie und Praxis auf. So wurde das Thema Recht und Sicherheit am BK Kleve durch die Verkehrswacht Kreis Kleve vertreten, die einen Überblick über die Straßenverkehrsordnung aus der Perspektive der Radfahrer gab. Die Polizei mit Beamten der Kripo ergänzte den Themenkomplex, indem sie bei den Themen Drogenmissbrauch und Sexualdelikten sensibilisierte.

Auch berufliche Perspektiven zeigten die Kooperationspartner auf: So gab die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit am BK Kleve einen Überblick über mögliche Ausbildungswege. Hier lag der Schwerpunkt an beiden Berufskollegs in der Vielfalt und Chancen im Gesundheitswesen sowie Pflegesektor. Am BK Kleve zeigte eine ausgebildete Pflegefachkraft etwa, auf welche Kenntnisse es im Pflegeberuf ankommt.