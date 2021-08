Willibrordschule in Kleve : Caritas übernimmt offenen Ganztag in Kellen

Gabriele Eul von der Caritas. Foto: Caritas

Kleve Zum neuen Schuljahr hat die Caritas die Trägerschaft für den Offenen Ganztag an der Willibrordschule übernommen. Auch an der Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Rees ist sie nun für den OGS-Betrieb verantwortlich.

(RP) Das wird eine Herausforderung für den Caritasverband Kleve: Zum neuen Schuljahr hat der Wohlfahrtsverband nicht nur die Trägerschaft für den Offenen Ganztag (OGS) an der Willibrordschule in Kellen übernommen. Auch an der Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Rees ist die Caritas nun für den OGS-Betrieb verantwortlich. Das Besondere in Rees: Neben zwei Ganztagsgruppen mit insgesamt 62 Kindern wird dort auch der Rhythmisierte Ganztag in einer Klasse erprobt. „Das ist ein Pilotprojekt für Rees“, sagt Cynthia Schmidt.

Der Rhythmisierte Ganztag ist übrigens nicht neu. Der Caritasverband hat das Konzept gemeinsam mit der Grundschule An den Linden in Kleve entwickelt. Dort ging das Modellprojekt im Schuljahr 2017/2018 an den Start. Mittlerweile wurden dort alle Klassen auf den Rhythmisierten Ganztag umgestellt.