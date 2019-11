Grüne mit neuem Vorstand : Hochschule und Stadt mehr verzahnen

Kleve Die Grünen treten in Kleve mit einem stark verjüngten Vorstand an. Sie möchten weiter grüne Themen besetzen, fordern ein Mobilitätskonzept und bezahlbaren Wohnraum. Keine Entscheidung zum Bürgermeister-Kandidaten.

Elena Janßen ist 18 Jahre alt und Schülerin am Berufskolleg. Sie ist die jüngste im Bunde des neuen Vorstandes der Grünen im Ortsverband Kleve. Sie möchte sich um Klimaschutz, Artenschutz und Soziales kümmern. Sie weiß, dass das Radhaus eine tolle Arbeit für die Jugend macht, wünscht sich aber die eine oder andere Einrichtung, die – ähnlich organisiert wie das selbst verwaltete Radhaus – mehr Angebote für junge Menschen in die Stadt bringt. Das gleiche wünscht sich auch Yakup Ordu, ebenfalls Beisitzer und Student an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve: Angebote beispielsweise von Studenten für Studenten. Stolz sind die jungen Grünen auf die vielen Nationalitäten in der Hochschule.