Verkehr in Kleve : Parken in Kleve bald mit einer App bezahlen

Autofahrer, die die App nutzen, müssen nicht mehr an den Automaten. Sie können per Handy bezahlen. Foto: ParkNow

Kleve Das Suchen nach Kleingeld soll bald ein Ende haben: Auch in Kleve sollen künftig die Parkgebühren mit einer App bezahlt und die Zeiten auch verlängert werden können.

In der Stadt Kleve kann man künftig auch per App den Parkplatz bezahlen. Das teilte Fachbereichsleiter Ralph van Hoof im Ausschuss für Mobilität mit. Damit wird das „Smart Parken“ auch in der Kreisstadt möglich. Man habe sich für eine App entschieden, die in einem Dachverband die meisten gängigen Park-Apps zusammenfasst, erklärte der Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordung.