Jugendhilfeausschuss tagte in Kleve : Kindertagesstätten werden weiter ausgebaut

Kleve Auch nach 2021/22 wächst die Zahl der Kinder in Kitas: mehr Plätze sind nötig.

Es gibt genug Plätze zur Betreuung von kleinen Kindern in Kleve – nur nicht immer da, wo die Eltern es wünschen, räumte Jan Traeder, Fachbereichsleiter Jugend und Familie, vor dem Jugendhilfeausschuss in Kleve ein. „Wir müssen leider immer noch Eltern absagen, dass sie ihr Geschwisterkind nicht im gleichen Kindergarten unterbringen können“, sagt der Fachbereichsleiter. Die müsste man dann an einen der 317 Plätze der Kindertagespflege verweisen. In den Kitas werden derzeit 1595 Kinder gefördert, darunter 210 unterdreijährige Kinder. Zusätzlich zu dieser Betreuung werden durchschnittlich rund 285 Kinder im Rahmen von Tagespflege betreut. Dieses Angebot richtet sich an ein- und zweijährige Kinder. Damit sind 39 Prozent der Unterdreijährigen in einer Betreuung. Ein neuer Höchststand. Ein Höchststand gibt es auch bei Kindertagespflege mit 317 Plätzen. „Ein weiteres Ausbau dieser Plätze ist derzeit nicht vorgesehen“, so Traeder. Zum Kindergartenjahr 2020/21 kommt der Neubau der Kita Kikus Wilde 13 mit zwei zusätzlichen Gruppen, davon 20 Plätze, die für Unternehmen gedacht sind. Hinzu kommen der Neubau der Kita an der Dorfstraße mit vier Gruppen der Kinderzentren Kunterbunt und die Erweiterung der Kita Zauberstern um zehn Plätze als Belegplätze für Unternehmen. Damit könnten, so hieß es von der Verwaltung, Klever Kitas künftig vielleicht auch Kinder aus anderen Kommunen aufnehmen, wenn die Eltern beispielsweise in Kleve arbeiten.